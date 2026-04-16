Produk Pemanis Sehat Bikin Siswa SMAN 5 Surabaya Juara Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMA Negeri 5 Surabaya di ajang internasional Malaysia Technology Expo 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Kuala Lumpur pada 9–11 April 2026 itu, tim siswa meraih tiga medali.

Mereka membawa pulang satu emas, satu perak plus Special Award, serta satu medali perak.

Ajang yang diikuti sekitar 1.390 peserta dari 10 negara tersebut menjadi salah satu barometer inovasi dunia.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi capaian tersebut.

Menurutnya, prestasi ini menunjukkan kualitas inovasi siswa mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.

“Inovasi hadir dari masalah. Apa yang dibuat para murid ini patut diapresiasi, apalagi berkaitan dengan pencegahan diabetes,” ujarnya.

Medali emas diraih melalui inovasi 'Sibo Kalo' yang dikembangkan oleh tim siswa.

Ketua tim, Iftikhar Ali Raja Suryaningtyas menjelaskan produk tersebut berbahan dasar air nira siwalan dan ekstrak buah bogem.

Produk ini dirancang sebagai pemanis alternatif yang mengandung antioksidan alami.

“Produk kami menggunakan teknologi nanopartikel agar lebih mudah diserap tubuh,” ujarnya.