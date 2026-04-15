Di Atas Kapal Perang, Pakar Bahas Ancaman Biologis dan Pandemi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seminar Nasional Global Health Security digelar di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Soeharso-990 yang bersandar di Dermaga Komando II Surabaya, Minggu (12/4).

Kegiatan ini diselenggarakan RSPAL dr Ramelan bersama Perkumpulan Kedokteran Militer (Perdokmil) dan Koarmada II.

Agenda utama meliputi seminar serta pelantikan pengurus Perdokmil Jawa Timur yang dipimpin Laksma TNI (Purn) drg. Nora Lelyana.

Ketua Umum Perdokmil Mayjen TNI (Purn) dr Dian Andriani Ratna Dewi menegaskan organisasi tersebut terbuka bagi semua tenaga kesehatan, baik militer maupun sipil.

“Perdokmil bukan hanya untuk dokter militer. Siapa pun yang ingin meningkatkan keilmuan di bidang kedaruratan dan bencana, kami siap mewadahi,” kata Dian.

Dia menjelaskan Perdokmil mengusung visi Tri Bhakti yang menitikberatkan pada penguatan solidaritas, peningkatan pengetahuan, serta kolaborasi sipil-militer dalam respons cepat.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menghadapi ancaman kesehatan global, termasuk pandemi dan ancaman biologis.

Pemilihan KRI dr Soeharso-990 sebagai lokasi kegiatan juga memiliki makna strategis.