Viral Percikan Api di Lokomotif Kereta Jalan Ahmad Yani Surabaya, Ini Penjelasan KAI

Rabu, 15 April 2026 – 21:00 WIB
Video percikan api di lokomotif kereta saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Surabaya yang sempat beredar di media sosial. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah video yang yang menunjukan lokomotif mengeluarkan api saat melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya viral di media sosial.

Merespons hal itu, Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan fenomena tersebut merupakan kondisi teknis yang dapat terjadi pada lokomotif diesel, bukan kejadian yang membahayakan perjalanan kereta api.

“Percikan api yang terlihat pada video tersebut terjadi akibat proses pembakaran bahan bakar diesel yang tidak sempurna di dalam mesin lokomotif. Kondisi ini dapat dipicu oleh peningkatan tenaga atau notch yang tidak dilakukan secara bertahap,” jelas Mahendro, Rabu (15/4)

Dia menambahkan pada lokomotif jenis CC 201/203, notch merupakan pengaturan tingkat tenaga atau kecepatan yang berada pada level 1 hingga 8. Apabila terjadi peningkatan notch secara tiba-tiba, maka berpotensi memunculkan percikan api sesaat dari cerobong lokomotif.

Mahendro menyebut fenomena tersebut bersifat sementara dan tidak berdampak terhadap keselamatan operasional kereta api maupun pelanggan.

“Kami memastikan bahwa seluruh perjalanan kereta api tetap berjalan dengan aman. Awak sarana, khususnya masinis, telah dibekali kompetensi dan menjalankan operasional sesuai standar yang berlaku,” tuturnya.

KAI Daop 8 Surabaya secara konsisten melakukan perawatan berkala pada seluruh armada lokomotif serta meningkatkan pengawasan operasional guna memastikan proses pembakaran berlangsung optimal dan mencegah terjadinya kondisi serupa.

Selain itu, KAI juga terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam pengoperasian lokomotif, termasuk pengaturan notch secara tepat dan bertahap untuk menjaga performa mesin tetap maksimal.

