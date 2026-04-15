Jembatan Suramadu Ditutup Bertahap Hari Ini, Pengendara Wajib Tahu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Akses Jembatan Suramadu ditutup sementara pada Rabu (15/4) untuk keperluan pengujian beban dinamis.

Penutupan dilakukan guna memastikan keamanan dan keandalan jembatan bagi pengguna.

Kepala Satker Preservasi Jalan Bebas Hambatan Suramadu Suparyanto mengatakan penutupan dimulai pukul 10.00 WIB dengan skema buka-tutup.

“Penutupan dilakukan bertahap dengan durasi sangat singkat,” kata Suparyanto.

Dia menjelaskan setiap sesi penutupan berlangsung sekitar 2 hingga 3 menit dan dilakukan sebanyak empat kali.

Adapun jeda antarpenutupan berkisar 10 hingga 15 menit untuk menormalkan kembali arus lalu lintas.

“Setelah ditutup sekitar dua menit, jembatan langsung dibuka kembali agar arus kendaraan kembali lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit PJR VIII Suramadu Polda Jatim AKP Darwoyo memastikan pengaturan lalu lintas berjalan terkendali.