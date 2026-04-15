Untag Surabaya Naikkan Insentif Riset 3 Kali Lipat, Bidik Kampus Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menaikkan insentif riset dan pengabdian masyarakat hingga lebih dari tiga kali lipat pada 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah percepatan menuju kampus berkelas dunia.

Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat mengatakan total investasi riset kini mencapai Rp7,7 miliar atau meningkat lebih dari 200 persen dibanding sebelumnya.

“Ini bentuk dorongan nyata agar dosen lebih aktif dalam penelitian dan pengabdian. Hambatan yang ada akan kami cari solusinya,” kata Supangat.

Menurut dia, kebijakan tersebut bukan sekadar sosialisasi SK Rektor 2026, melainkan strategi akselerasi kampus.

Dia menegaskan percepatan pengembangan perguruan tinggi ditentukan oleh kepemimpinan, implementasi, kolaborasi, serta komitmen sivitas akademika.

“Kalau ingin cepat berkembang, komitmen itu harus menjadi pengali utama,” ujarnya.

Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan posisi Untag Surabaya di tingkat global.