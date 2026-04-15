Terpleset Saat Bermain, Bocah di Lamongan Ditemukan Tewas di Sungai Pasinan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang bocah berinsial MZ (8 tahun) yang dilaporkan terpleset dan tenggelam di aliran Pasinan Lamongan, Selasa (14/4) pukul 17.00 akhirnya ditemukan.

Namun, warga Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kejadian itu bermula saat korban tengah bermain di depan rumahnya di tengah kondisi hujan deras, debit air Kali Pasinan yang meningkat dan meluap membuat arus menjadi sangat deras.

Diduga karena kurang berhati-hati, korban terpeleset dan tercebur ke dalam kali, ibu korban EP (29) yang mengetahui kejadian tersebut sempat berusaha menyelamatkan dengan menceburkan diri ke aliran kali.

"Derasnya arus membuat upaya penyelamatan tidak berhasil, hingga korban terseret arus ke arah utara menuju muara laut," kata Hamzaid, Rabu (15/4).

Melihat kondisi itu, ibu korban segera meminta pertolongan warga sekitar. Tak berselang lama, tim gabungan yang terdiri dari Satpolairud Polres Lamongan, serta anggota Polsek Brondong tiba untuk melakukan pencarian pukul 17.30 WIB.

Setelah dilakukan pencarian intensif, korban akhirnya ditemukan pada pukul 20.30 WIB di bagian utara aliran Kali Pasinan, kurang lebih 200 meter dari lokasi awal korban terpeleset.

"Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi ke rumah duka," jelasnya.