Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (15/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kasembon dan Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.