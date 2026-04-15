Pemkot Surabaya Pastikan Renovasi Polsek Tegalsari Dimulai 2026

Rabu, 15 April 2026 – 09:24 WIB
Kondisi Polsek Tegalsari seusai dibakar massa imbas demo ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Minggu (31/8). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya menargetkan renovasi total Polsek Tegalsari yang rusak parah akibat kerusuhan massa pada Agustus 2025 segera dimulai pada 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan saat ini proyek tersebut sudah masuk tahap lelang.

?"Insyaallah kami akan membantu di tahun 2026 ini terkait dengan Polsek Tegalsari. Kami akan perbaiki, yang kemarin ada musibah," kata Eri, Selasa (14/4).

Menurut dia, perbaikan kantor polisi tersebut sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya keamanan masyarakat.

Eri menegaskan Pemkot Surabaya terus bersinergi dengan kepolisian untuk memastikan layanan kepada warga tetap berjalan optimal.

“Warga ini membutuhkan pelayanan keamanan dari kepolisian dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Jadi, insyaallah sudah dijalankan, masih proses lelang," ujarnya.

Polsek Tegalsari mengalami kerusakan parah setelah dibakar massa pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Hampir seluruh bagian bangunan rusak, menyisakan puing-puing dan dinding yang hangus.

Akibat kejadian tersebut, seluruh layanan operasional Polsek Tegalsari sementara dialihkan ke bekas kantor Bawaslu Jawa Timur di Jalan Tanggulangin Nomor 3. (mcr12/jpnn)

Pemkot Surabaya mulai proses lelang renovasi Polsek Tegalsari yang rusak akibat kerusuhan demo pada 2025.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

