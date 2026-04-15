Cuaca Jawa Timur 15 April 2026, Pagi dan Siang Sejumlah Wilayah Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (15/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Kota Blitar, Kota Madiun, Magetan, dan Pacitan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)