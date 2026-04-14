Mendikdasmen Bakal Replikasi Sekolah Olahraga, SMANOR Jatim Jadi Percontohan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendorong pengembangan sekolah berbasis olahraga untuk mencetak atlet berprestasi sejak dini.

Hal itu disampaikan saat kunjungannya ke SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur, Selasa (14/4).

Menurut Abdul Mu’ti, model sekolah olahraga seperti SMANOR sejalan dengan arahan Presiden dalam memperkuat pembinaan atlet nasional dari usia sekolah.

“Sekolah model seperti ini dirancang dengan kurikulum khusus dan pembelajaran fleksibel menyesuaikan program latihan,” kata Mu’ti.

Dia menilai pendekatan tersebut penting agar siswa tetap bisa berprestasi di bidang akademik sekaligus olahraga.

Mu’ti juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengembangkan sekolah olahraga tersebut. Menurutnya, jumlah sekolah serupa di Indonesia masih sangat terbatas dan perlu diperluas ke berbagai daerah.

Pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membuka kelas olahraga di sekolah-sekolah tertentu Skema ini memungkinkan adanya kelas khusus olahraga dalam satu sekolah dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta.

“Ke depan model ini bisa direplikasi di provinsi lain,” ujarnya.