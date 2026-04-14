Balita 4 Tahun di Madiun Ditemukan Tewas di Kubangan Bekas Galian C

Selasa, 14 April 2026 – 20:02 WIB
Tim gabungan evakuasi jenazah Rizuka yang ditemukan di bekas galian C. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang balita berusia empat tahun bernama Rizuka Putra akhirnya ditemukan setelah dilaporkan hilang sejak Senin (13/4).

Namun, Rizuka ditemukan dalam keadaan meninggl dunia di bekas tambang galian C di Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Selasa (14/4) sekitar pukul 14.30 WIB.

Korban ditemukan di kubangan bekas galian C yang berjarak sekitar 60 hingga 100 meter dari rumahnya. Jasad korban muncul dari kedalaman sekitar 4 meter saat petugas melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dengan metode manuver.

Kapolsek Saradan AKP Sukoco mengatakan korban terakhir kali terlihat berada di rumah sekitar pukul 14.30 WIB pada Senin (13/4). Saat itu, korban ditinggal ibunya yang tengah mencuci di bagian belakang rumah.

“Sekitar 15 menit kemudian, anak tersebut sudah tidak ada di dalam rumah saat dicari oleh ibunya,” ujar AKP Sukoco, Selasa (14/4).

Dia menambahkan penemuan korban merupakan hasil kerja sama tim gabungan dan masyarakat yang turut membantu pencarian sejak hari pertama laporan diterima.

“Berkat usaha dan doa dari semua pihak, baik dari Brimob, BPBD, SAR, dan masyarakat, korban akhirnya ditemukan di belakang rumah, di area bekas galian yang masih tergenang air,” katanya.

Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Inafis Polres Madiun dan tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian korban.

