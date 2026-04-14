JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Belasan Calon Haji Sumenep Batal ke Mekkah, Ini Penyebabnya

Belasan Calon Haji Sumenep Batal ke Mekkah, Ini Penyebabnya

Selasa, 14 April 2026 – 11:36 WIB
Belasan Calon Haji Sumenep Batal ke Mekkah, Ini Penyebabnya - JPNN.com Jatim
Dokumen kedatangan jamaah haji asal Kabupaten Sumenep pada musim haji 2025. ANTARA/HO-Pemkab Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebanyak 15 calon haji (calhaj) asal Kabupaten Sumenep dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Mayoritas penyebabnya karena meninggal dunia.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumenep Ahmad Halimy mengatakan, data tersebut merupakan laporan per 13 April 2026.

"Alasan pokok di antara ke 15 orang calon haji yang gagal berangkat ini karena meninggal dunia," kata Halimy, Senin (14/4).

Baca Juga:

Adapun sepuluh lainnya batal berangkat karena berbagai alasan, mulai dari kondisi kesehatan hingga persoalan keluarga.

Menurut Halimy, faktor keluarga biasanya terjadi ketika salah satu calon haji meninggal dunia sehingga pasangan memutuskan menunda atau membatalkan keberangkatan.

"Kami mengimbau bagi calon haji yang telah masuk kuota tahun ini, hendaknya benar-benar menjaga kesehatan guna memastikan tetap dalam kondisi prima saat menjalankan rangkaian ibadah haji nanti," tuturnya.

Baca Juga:

Untuk musim haji 2026, kuota jamaah asal Sumenep ditetapkan sebanyak 1.330 orang.

Mereka terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni kloter 77, 78, 79, dan 81, dengan tambahan 13 calon haji cadangan.

Sebanyak 15 calon haji Sumenep gagal berangkat ke Mekkah pada 2026. Lima di antaranya meninggal dunia.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU