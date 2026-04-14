Belasan Calon Haji Sumenep Batal ke Mekkah, Ini Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebanyak 15 calon haji (calhaj) asal Kabupaten Sumenep dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Mayoritas penyebabnya karena meninggal dunia.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumenep Ahmad Halimy mengatakan, data tersebut merupakan laporan per 13 April 2026.

"Alasan pokok di antara ke 15 orang calon haji yang gagal berangkat ini karena meninggal dunia," kata Halimy, Senin (14/4).

Adapun sepuluh lainnya batal berangkat karena berbagai alasan, mulai dari kondisi kesehatan hingga persoalan keluarga.

Menurut Halimy, faktor keluarga biasanya terjadi ketika salah satu calon haji meninggal dunia sehingga pasangan memutuskan menunda atau membatalkan keberangkatan.

"Kami mengimbau bagi calon haji yang telah masuk kuota tahun ini, hendaknya benar-benar menjaga kesehatan guna memastikan tetap dalam kondisi prima saat menjalankan rangkaian ibadah haji nanti," tuturnya.

Untuk musim haji 2026, kuota jamaah asal Sumenep ditetapkan sebanyak 1.330 orang.

Mereka terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni kloter 77, 78, 79, dan 81, dengan tambahan 13 calon haji cadangan.