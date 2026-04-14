Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Diramalkan Cerah, Siang Berpotensi Panas Menyengat
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (14/4).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siang sampai malam masih cerah di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
