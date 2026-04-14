Pemkot Surabaya Mulai Matangkan Desain Rusunami untuk Gen Z

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai mematangkan rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang menyasar generasi muda atau Gen Z sebagai solusi kepemilikan hunian di perkotaan.

Tahap awal yang kini diprioritaskan adalah penyiapan lahan dan pematangan desain agar proyek dapat segera direalisasikan di kawasan Rungkut dan Tambak Wedi.

Kepala DPRKPP Surabaya Iman Krestian mengatakan konsep hunian ini disusun berjenjang, mulai dari rusunawa bersubsidi hingga rusunami sebagai hunian kepemilikan.

“Rusunami nantinya akan menyediakan konsep hunian ini berjenjang. Jadi, yang sudah dimiliki pemkot saat ini adalah rusunawa subsidi dengan sewa terjangkau untuk MBR,” ujar Iman, Senin (13/4).

Menurutnya, pada tahun ini pemkot tengah mengintensifkan tahap awal, termasuk memastikan kesiapan desain dan skema pendanaan.

“Target kami tahun ini penyiapan lahan, desain sudah clear, dan perhitungan investor juga sudah ada,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya bersama DPRD mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian Yang Layak pada Senin (30/3).

Regulasi yang terdiri dari 12 bab dan 81 pasal tersebut menjadi landasan utama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan tempat tinggal bagi masyarakat Kota Surabaya.