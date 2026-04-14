JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Mulai Tangguhkan Layanan Warga yang Belum Validasi Data DTSEN

Pemkot Surabaya Mulai Tangguhkan Layanan Warga yang Belum Validasi Data DTSEN

Selasa, 14 April 2026 – 13:32 WIB
Pemkot Surabaya Mulai Tangguhkan Layanan Warga yang Belum Validasi Data DTSEN - JPNN.com Jatim
Ilustrasi validitas DTSEN. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai menangguhkan akses layanan publik bagi warga yang belum melakukan konfirmasi mandiri dalam validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025.

Kebijakan ini diberlakukan setelah batas akhir konfirmasi pada 31 Maret 2026 terlewati, sedangkan masih banyak data warga yang dinilai belum valid berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan penangguhan mulai diterapkan sejak April 2026.

Baca Juga:

“Memasuki April, Pemkot mulai memberlakukan penangguhan akses bagi warga yang belum terverifikasi,” ujar Eddy, Senin (13/4).

Dia menjelaskan dampak kebijakan ini mencakup sejumlah layanan, seperti fasilitas kesehatan yang terhubung dengan BPJS, layanan perizinan, hingga pengajuan surat keterangan tidak mampu.

Menurut Eddy, langkah tegas ini diambil untuk memastikan data kependudukan yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

“Data yang valid sangat penting agar program dan bantuan yang diberikan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, penyesuaian status data juga diberlakukan pada kondisi tertentu, seperti warga yang tidak ditemukan saat survei lapangan maupun yang memiliki kewajiban administratif yang belum dipenuhi.

Pemerintah Kota Surabaya mulai tangguhkan layanan warga yang belum validasi DTSEN. Akses kesehatan, perizinan hingga bansos ikut terdampak
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya Kota Surabaya DTSEN Penangguhan layanan publik

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU