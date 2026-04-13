KAI Daop 8 Surabaya Layani 3,09 Juta Penumpang pada hingga Maret 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat telah melayani 3.093.229 pelanggan sepanjang Triwulan I 2026.

Jumlah ini meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 2.675.973 pelanggan.

Dari total volume tersebut, sebanyak 1.534.152 pelanggan berangkat dari wilayah Daop 8 Surabaya, sementara 1.559.077 pelanggan tercatat tiba.

Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci pada bulan Januari melayani 1.013.788, bulan Februari 853.863 pelanggan serta meningkat signifikan menjadi 1.225.578 pelanggan pada Maret 2026.

Peningkatan ini tidak terlepas dari tingginya mobilitas masyarakat pada awal tahun, termasuk momentum hari besar keagamaan, perjalanan kerja dan pendidikan, libur akhir pekan panjang, serta meningkatnya perjalanan wisata, khususnya pada Maret yang mencatat volume tertinggi selama Triwulan I 2026.

“Pertumbuhan jumlah pelanggan pada Triwulan I 2026 menjadi indikator bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai pilihan utama masyarakat," kata Mahendro, Senin (13/4).

Adapun tiga stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi selama Triwulan I 2026 yaitu Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 459.413 pelanggan, Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 439.489 pelanggan, dan Stasiun Malang sebanyak 250.771 pelanggan.