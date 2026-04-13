Pria yang Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Mandi Diduga Meninggal Akibat Penyakit

Senin, 13 April 2026 – 21:00 WIB
Petugas BPBD evakuasi mayat pria yang ditemukan di toilet umum Taman Bungkul Surabaya. Foto: 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Taman Bungkul mendadak gempar setelah seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam toilet umum, Senin (13/4) sekitar pukul 11.00 WIB.

Penemuan jenazah tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan yang curiga karena pintu toilet terkunci dari dalam dan tidak ada respons saat diketuk.

Setelah berupaya melihat ke dalam menggunakan tangga, saksi mendapati korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Baca Juga:

Laporan itu langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dari Polsek Wonokromo bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi.

Kanit Reskrim Polsek Wonokromo Warsito Adi mengungkapkan korban diketahui bernama Muji Slamet (41), warga Darmokali, Surabaya.

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam toilet umum oleh petugas kebersihan,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Warsito, saat ditemukan posisi korban tersungkur di lantai toilet. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Korban memiliki riwayat penyakit sesak napas atau TBC. Dugaan sementara meninggal karena faktor kesehatan,” jelasnya.

Kronologi pria yang ditemukan tak bernyawa di toilet umum Taman Bungkul Surabaya.
BERITA TERKAIT

