Satpol PP Ajak Masyarakat Lapor Jika Temukan Pelaku Vandalisme

Senin, 13 April 2026 – 19:47 WIB
Karya mural di Jalan Gubeng Pojok jadi sasaran vandalisme. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Satpol PP Kota Surabaya Ahmad Zaini mengajak masyarakat ikut berperan menjaga ruang publik dari aksi anarkis, salah satunya vandalisme.

Ajakan itu merespons adanya empat pemuda yang diamankan Polisi dan Satpol PP karena melakukan aksi vandalisme. Mereka diamankan beserta barang bukti pilog.

"Yang pertama memang kami membutuhkan partisipasi masyarakat ya, info apapun dan kami butuh partisipasi masyarakat minimal menginfo," kata Zaini, Senin (13/4).

Masyarakat bisa melaporkan ke 112 dengan menyertakan dokumentasi jika menemukan aksi vandalisme. Selain itu, guna menekan pergerakan para pelaku, Satpol PP Kota Surabaya bersama tim gabungan mengaku rutin melakukan patroli.

"Kami ada tim Pasukan Rembulan namanya, itu dari beberapa perangkat daerah, dari BPBD, dari Damkar, dari beberapa terus sama terus masuk Polres dan Koramil itu langsung tidak lanjut kalau ada aduan dan sebagainya. Termasuk kalau enggak ada aduan buat kawan-kawan muter itu tiap hari," katanya.

Adapun terkait empat pelaku vandalisme yang diamankan telah didata dan diminta membuat surat pernyataan agar tidak melakukan aksi serupa yang bisa merusak estetika kota. Mereka juga telah diberi sanksi sosial yakni membantu kegiatan di Liponsos Keputih.

"Mereka ditaruh ke Liponsos. Aksi sosial itu bantu-bantu bersih-bersih dan  melayani teman-teman yang ODGJ di Liponsos," tandasnya.

Sebelumnya Sat Samapta Polrestabes Surabaya bersama Satpol PP Kota Surabaya mengamankan empat pelaku vandalisme di pusat kota, Minggu (12/4) malam.

