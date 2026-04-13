Viral! Rumah di Ngawi Dibongkar Ekskavator Gegara Kisah Cinta Gagal

jatim.jpnn.com, NGAWI - Media sosial dihebohkan sebuah video pembongkaran rumah meggunakan alat berat jenis ekskavator di Kabupaten Ngawi.

Video yang diunggah di akun TikTok @Ari_plafon_ngawi itu hanya diberi narasi singkat, yakni 'korban TKW Bollo'. Konon, pembongkaran rumah itu terjadi di Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi sayangg

Kapolsek Pitu AKP Basuki membenarkan aksi pembongkaran rumah tersebut. Dia menjelaskan insiden itu berkaitan dengan persoalan hubungan asmara antara seorang warga setempat dengan seorang tenaga kerja wanita (TKW).

“Peristiwa itu terjadi Minggu kemarin. Jadi, awalnya perempuan yang bekerja di luar negeri menjalin hubungan dengan seorang pria di sini. Rencananya mau menikah,” ujar Basuki, Senin (13/4).

Selama menjalain hubungan asmara, pihak perempuan mengirimkan uang untuk membangun rumah di atas tanah milik pria tersebut. Rumah itu disiapkan sebagai tempat tinggal setelah keduanya menikah.

Namun, setelah bertemu dan menjalani hubungan beberapa tahun, keduanya disebut tidak menemukan kecocokan. Rencana pernikahan pun batal terlaksana.

“Akhirnya rumah itu diminta kembali karena tidak jadi menikah. Lalu dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati rumah dibongkar,” katanya.

Basuki menegaskan persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian.