Pria di Surabaya Ditemukan Tewas di Dalam Kamar Mandi Kondisi Terkunci

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga di kawasan Jalan Darmo, tepatnya sekitar Taman Bungkul, Surabaya digegerkan dengan penemuan jenazah pria di dalam kamar mandi rumah, Senin (13/4).

Korban berinisial MS (40), warga Darmo Kali, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kamar mandi yang terkunci dari dalam. Temuan itu sempat memicu kecurigaan keluarga dan warga sekitar.

Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan diterima melalui Command Center pada pukul 10.02 WIB. Tim BPBD langsung menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 10.09 WIB.

“Petugas mendapati jenazah berada di dalam kamar mandi dalam kondisi terkunci. Selanjutnya dilakukan penanganan bersama petugas terkait di lokasi,” kata Linda.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan penanganan di lokasi. Area kejadian langsung diamankan. Garis pembatas dipasang untuk mencegah kerumunan warga yang mulai berdatangan.

Petugas juga mengumpulkan keterangan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari informasi awal, korban diketahui terakhir terlihat beberapa waktu sebelum ditemukan meninggal dunia.

Tak lama berselang, tim Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk kondisi kamar mandi dan posisi korban saat ditemukan.

Setelah proses identifikasi, jenazah dievakuasi petugas gabungan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya menggunakan ambulans Dinas Sosial untuk pemeriksaan lebih lanjut.