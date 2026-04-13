Petak Umpet Berujung Maut, Remaja di Kalijudan Surabaya Tewas Tersengat Listrik

Senin, 13 April 2026 – 16:10 WIB
Seorang remaja 15 tahun di Surabaya tewas kesetrum saat bermain petak umpet. Korban ditemukan kaku di tiang PJU yang ternyata dialiri listrik warga. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peristiwa tragis menimpa remaja berinisial AM (15), warga Jalan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya.

Korban tewas tersengat listrik saat bermain petak umpet bersama teman-temannya di kawasan Jalan Kalijudan Asri, Minggu (12/4).

Kanit Reskrim Polsek Mulyorejo AKP Joko Susanto mengatakan, kejadian bermula saat korban bermain bersama empat rekannya.

Saat itu, AM berusaha bersembunyi di sebuah tiang penerangan jalan umum (PJU) milik warga.

"Main petak umpet, dia sembunyi ternyata tiang PJU milik warga ada aliran listrik," ujar Joko, Senin (13/4).

Diduga tanpa disadari, korban tersengat listrik saat berada di area tiang tersebut. Teman-temannya sempat mencari keberadaan AM karena tidak kunjung muncul.

Sekitar pukul 20.30 WIB, korban akhirnya ditemukan di sekitar tiang PJU dalam kondisi kaku.

"Korban dicari teman-temannya, akhirnya ketemu di antara tiang dalam keadaan kayak rukuk gitu," jelasnya.

