Harga Plastik Naik 50 Persen, Disperindag Jatim Ungkap Penyebab dan Dampaknya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur mengungkap penyebab lonjakan harga plastik yang terjadi belakangan ini.

Kenaikan harga dipicu mahalnya bahan baku hingga terganggunya rantai pasok global. Dampaknya sudah dirasakan pelaku industri, baik skala besar maupun kecil di Jawa Timur.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jatim Erivina Lucky Kristian mengatakan harga biji plastik kini menembus Rp30.000 per kilogram atau naik hingga 50 persen.

“Kenaikan ini tidak lepas dari lonjakan harga minyak mentah Brent sebagai bahan dasar. Dari sebelumnya sekitar US$67 per barel, kini sudah di atas US$98 per barel, bahkan sempat menyentuh US$115 per barel,” kata Erivina.

Tak hanya itu, harga bahan plastik jenis polipropilena (PP) juga melonjak hingga 24 persen.

Akibatnya, harga plastik di tingkat pedagang di Surabaya naik 30 hingga 70 persen, tergantung jenisnya. Sejumlah jenis plastik bahkan mulai langka di pasaran.

“Beberapa jenis plastik bahkan mulai sulit ditemukan di pasaran. Yang paling terdampak di antaranya plastik jenis PP, HD, dan PE, termasuk gelas cup, lid, tas kresek, hingga plastik kemasan berbagai ukuran,” bebernya.

Data Geographical Industry Information System mencatat terdapat 427 industri plastik di Jawa Timur. Sebanyak 298 di antaranya merupakan IKM/UKM, sedangkan 129 lainnya industri besar.