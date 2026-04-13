Bangunan SD di Magetan Roboh Diterjang Hujan, Timpa Truk Warga

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Bangunan SDN 2 Bendo di Desa Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan roboh pada Minggu (12/4) malam.

Peristiwa itu diduga dipicu kondisi bangunan yang sudah lapuk dan berusia tua, ditambah hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam.

Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, reruntuhan bangunan menimpa satu truk milik Iskandar (55), warga setempat, yang terparkir di samping sekolah.

"Truk tersebut mengalami kerusakan kategori sedang di beberapa bagian badan kendaraan, karena tertimpa reruntuhan bangunan," kata Eka, Senin (13/4).

BPBD Magetan langsung menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops-PB setelah menerima laporan warga.

"Kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, warga, serta Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Magetan untuk langkah penanganan selanjutnya," ujarnya.

Pembersihan material bangunan dilakukan pada Senin pagi dengan melibatkan petugas BPBD, pihak sekolah, dan warga. Mereka bergotong royong mengevakuasi reruntuhan bangunan yang menutup area sekitar.

Sebagai langkah antisipasi, petugas juga mensterilkan lokasi dan memasang pembatas agar warga, terutama anak-anak, tidak mendekat.