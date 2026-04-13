Polisi Beberkan Kondisi Terkini Kasus Penemuan Mayat di Sungai Mrican Jombang

Senin, 13 April 2026 – 14:31 WIB
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan di Jombang, Jawa Timur. ANTARA/ HO-Polres Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Polisi mengungkap kondisi mayat pria tanpa busana yang ditemukan di Sungai Mrican Kidul, Dusun Paras, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Minggu (12/4).

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan tersangkut di pembatas cor saluran sekunder.

“Korban diperkirakan berusia sekitar 30 tahun,” kata Ardi.

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka pada bagian leher dan pipi korban. Namun, polisi belum bisa memastikan apakah luka tersebut akibat benda tajam. Kepastian masih menunggu hasil autopsi dari tim forensik RSUD Jombang.

"Ada dugaan luka pada leher dan pipi. Untuk mengetahui pasti mayat ini meninggal secara wajar atau ada dugaan tindak pidana, kita tunggu hasil autopsi," ujarnya.

Selain itu, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti.

Ardi menyebut kondisi jasad diperkirakan belum lebih dari 24 jam saat ditemukan.

"Yang pasti kami berupaya maksimal untuk memberikan keadilan kepada korban," ucap Ardi.

