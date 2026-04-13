Waspada! 90 Warga Sampang Diduga Campak, Kenali Gejalanya

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Kabupaten Sampang menemukan 90 warga diduga terserang campak hingga akhir Maret 2026.

Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi Bidang P2P Dinkes-KB Sampang Laili Nafilah mengatakan data tersebut merupakan laporan dari sejumlah puskesmas.

"Jumlah warga yang diduga terserang campak ini hasil laporan dari berbagai puskesmas di Kabupaten Sampang hingga 31 Maret 2026," kata Laili, Minggu (12/4).

Dari total tersebut, sebanyak 11 orang telah diambil sampel untuk diuji di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya. Kasus dugaan campak itu tersebar hampir di seluruh kecamatan di Sampang.

Namun, jumlah terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar, Tambelangan, dan Robatal.

"Di tiga puskesmas ini, jumlah pasien yang menjalani perawatan lebih dari 10 orang atau mencapai belasan orang," ujarnya.

Laili menjelaskan gejala yang dialami pasien antara lain demam tinggi hingga 40 derajat Celsius, batuk kering, pilek, serta mata merah dan berair. Selain itu, muncul bercak putih di dalam mulut atau bintik Koplik.

Gejala berikutnya berupa ruam merah yang biasanya muncul 3 hingga 5 hari setelah gejala awal. Ruam dimulai dari belakang telinga dan wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh.