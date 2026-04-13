Geger! Mayat Pria dengan Luka Leher Ditemukan di Sungai Mrican Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Aparat Polres Jombang menangani temuan mayat pria dengan luka di bagian leher di aliran Sungai Mrican, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup di sungai.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat menemukan mayat laki-laki umur sekitar 30 tahun di daerah aliran Sungai Mrican, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh ini. Korban ditemukan dalam keadaan tertelungkup di sungai," kata Ardi, Minggu (12/4).

Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka di bagian leher dan pipi korban.

"Ada dugaan luka di lehernya dan di pipi. Ini sudah kami bawa ke rumah sakit di Jombang untuk dilaksanakan autopsi guna mengetahui secara pasti apakah korban mati secara wajar atau ada dugaan tindak pidana," kata dia.

Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.

Ardi menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah kematian korban akibat tindak pidana atau sebab lain.

Saat ini, polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti di lokasi kejadian. Selain itu, identitas korban juga belum diketahui. Warga sekitar tidak mengenali korban.