OTT KPK Bupati Tulungagung Berimbas, Akses Pendopo Ditutup

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pintu gerbang Pendopo Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi rumah dinas bupati, masih tertutup rapat pascaoperasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Pantauan di lokasi, Minggu, gerbang utama ditutup sejak Jumat (10/4) petang, tidak lama setelah penangkapan Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Sejak saat itu, tidak ada satu pun warga yang diperkenankan masuk ke area pendopo.

Padahal, lokasi tersebut biasanya dibuka untuk umum, terutama saat car free day (CFD). Warga kerap memanfaatkan area itu untuk berolahraga hingga bersantai di taman rusa atau kebun binatang mini di dalam kompleks pendopo.

Penutupan mendadak itu membuat sejumlah warga kecewa. Salah satunya Bagus. Dia mengaku datang bersama keluarga untuk mengikuti CFD sekaligus mengajak anaknya melihat kebun binatang mini.

“Biasanya sudah dibuka pagi, tetapi saat datang masih tertutup,” ujar Bagus.

Selama ini, pendopo menjadi salah satu ruang publik favorit warga Tulungagung untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial.

Namun, penutupan tanpa informasi resmi dinilai mengganggu akses masyarakat terhadap fasilitas publik.