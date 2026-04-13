Satu-satunya dari Jatim, Kepala SMAN 1 Tanggul Lolos Seleksi SMA Unggul Garuda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah mengumumkan hasil rekrutmen bakal calon kepala SMA Unggul Garuda Baru.

Dari Jawa Timur, hanya satu nama yang lolos, yakni Marta Mila Sugesti. Kepala SMAN 1 Tanggul, Jember itu akan ditempatkan di SMA Unggul Garuda Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Penempatan kepala sekolah program unggulan tersebut mulai berlaku 1 April 2026.

SMA Unggul Garuda Baru merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sekolah berkonsep boarding school negeri itu berada di bawah naungan Kemendikti Saintek dan berfokus pada penguatan sains, teknologi, dan kepemimpinan global.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengapresiasi capaian tersebut. Dia menyebut keberhasilan itu menjadi bukti kualitas kepala sekolah di Jatim.

“Dari proses panjang, hanya satu yang lolos. Ini menunjukkan kualitas kepala sekolah kita tidak perlu diragukan,” ujar Aries, Minggu (12/4).

Dia mengungkapkan awalnya terdapat tujuh pendaftar dari Jawa Timur. Mereka berasal dari SMAN 1 Jember, SMAN 1 Banyuwangi, SMAN 2 Kota Mojokerto, SMAN 1 Lawang Malang, SMAN 1 Gedeg Mojokerto, SMKN 6 Malang, dan SMAN 1 Tanggul Jember.

Menurut Aries, seleksi berlangsung sangat ketat. Salah satu syarat utama adalah kemampuan bahasa Inggris dengan standar internasional seperti IELTS, TOEFL iBT, PTE, dan TOEFL ITP.