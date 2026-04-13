Cuaca Jawa Timur 13 April 2026, Pagi Sampai Sore Sejumlah Wilayah Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (13/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Mojokerto dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bojonegoro dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)