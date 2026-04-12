Murka saat Tinjau Sekolah Rakyat di Nganjuk, Menteri PU Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal kemarahannya saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk.



Dia mengaku tersulut emosi karena progres pembangunan jauh tertinggal dibanding daerah lain.



“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat tertinggal,” kata Dody saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4).



Namun, yang membuatnya makin geram, tim teknis justru banyak memberi alasan.



“Yang saya tidak suka, tim saya kasih excuses. Bukan solusi bagaimana mengejar ketertinggalan,” tuturnya.



Dody juga menyinggung adanya rumor tak sedap di internal Kementerian PU.



Dia menduga ada sikap tidak tegas terhadap penyedia jasa, bahkan muncul isu adanya ‘setoran’.



“Kenapa tim saya seolah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor, tetapi saya tidak bisa buktikan. Cuma fakta di lapangan seperti itu,” ujarnya.