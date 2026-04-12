JPNN.com Jatim Jatim Terkini Menteri PU Blak-blakan Soal Proyek Sekolah Rakyat di Jatim

Menteri PU Blak-blakan Soal Proyek Sekolah Rakyat di Jatim

Minggu, 12 April 2026 – 17:32 WIB
Menteri PU Blak-blakan Soal Proyek Sekolah Rakyat di Jatim - JPNN.com Jatim
Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau pembangunan proyek sekolah rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Hasilnya beragam. Ada yang dipuji, ada pula yang dikritik.

Salah satu yang mendapat apresiasi adalah proyek di Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya.

Menurut Dody, progres pembangunan di lokasi tersebut sudah mencapai 45 persen.

“Bagus ini, bagus progresnya. Waskita top. Sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG bagus,” kata Dody di Surabaya, Minggu (12/4).

Sekolah Rakyat di Kedung Cowek dibangun di atas lahan seluas 6,2 hektare milik Pemkot Surabaya.

Dody optimistis proyek tersebut bisa rampung sesuai target pada Juni 2026.

“Insyaallah sesuai target. Ya, mudah-mudahan sebelum 20 Juni, perfect sekali,” ujarnya.

Selain di Surabaya, proyek serupa di daerah lain juga dinilai berjalan cukup baik.

Menteri PU Dody Hanggodo puji progres Sekolah Rakyat di Surabaya, soroti Nganjuk tertinggal.
