Cuaca Malang Hari ini, Siang dan Sore Gerimis di Sejumlah Kawasan
Minggu, 12 April 2026 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (12/4) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cerah di seluruh kawasan.
Siang dan sore Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siang dan sore gerimis mengguyur Kasembon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News