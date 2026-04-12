Cuaca Jawa Timur 12 April 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (12/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Pacitan. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Pacitan. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga beawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. (mcr12/jpnn)