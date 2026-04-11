Mobil Pengangkut Sampah di Sidayu Gresik Kebakaran, Kerugian Rp100 Juta

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sebuah mobil pengangkut sampah terbakar di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Sabtu (11/4) sekitar pukul 09.44 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian ditaksir mencapai Rp100 juta.

Kebakaran diduga dipicu adanya bara api dari sampah yang terbawa dan masuk ke bagian mesin kendaraan saat melaju.

Kepala Regu Damkar Gresik Teguh Priyanto mengatakan api pertama kali muncul dari bagian depan kendaraan.

"Api makin membesar dan membakar bagian depan mobil,” ujar Teguh.

Mengetahui kendaraannya terbakar, pengemudi segera menuju Pos Damkar Dukun untuk meminta bantuan. Petugas yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dengan perlengkapan lengkap.

“Menerima laporan itu, personel mempersiapkan APD, kemudian langsung menuju ke lokasi,” kata Teguh.

Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pembasahan untuk memastikan api benar-benar padam. Proses penanganan berlangsung cepat hingga situasi dinyatakan aman.

“Setelah diduga aman, personel kembali ke Pos Dukun sekitar pukul 10.05 WIB,” jelasnya.