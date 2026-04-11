Azrul Ananda Tuntaskan 821 Km, Taklukkan Perjalanan Gowes 3 Hari Surabaya-Jakarta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda kembali membuat gebrakan dengan menuntaskan gowes ekstrem Surabaya–Jakarta sejauh 821 kilometer. Menariknya, perjalanan ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah Azrul menjalani operasi penggantian lutut.

Azrul berangkat bersama istrinya Ivo Ananda serta komunitas pesepeda AASOS yang merupakan bagian dari Bonek. Rombongan memulai perjalanan dari Surabaya pada Kamis (9/4) pukul 05.00 WIB dan tiba di Jakarta pada Sabtu (11/4).

Total jarak yang ditempuh mencapai 821 km dengan elevasi sekitar 3.000 meter.

Perjalanan dibagi dalam tiga etape. Hari pertama Surabaya–Salatiga sejauh 297 km, hari kedua Salatiga–Cirebon 282 km, dan hari terakhir Cirebon–Jakarta 242 km.

Sepanjang perjalanan, Azrul dan rombongan menggunakan jersey home Persebaya yang sekaligus diuji performanya. Jersey tersebut berbobot ringan hanya 135 gsm, dilengkapi teknologi antibakteri dan quick dry untuk menunjang aktivitas intens.

Yang paling mencuri perhatian, Azrul tetap mampu menuntaskan perjalanan meski baru menjalani operasi lutut (total knee replacement/TKR) pada Desember 2025.

Setibanya di Jakarta, Azrul mengaku mendapat sambutan hangat dari suporter Persija, Jakmania.

“Semoga hubungan baik ini terus terjaga demi sepak bola Indonesia,” kata Azrul.