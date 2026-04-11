Bidik Komunitas Lari, XTEP Hadir Lebih Dekat di Surabaya dengan Membuka 2 Gerai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand olahraga global XTEP tancap gas di Indonesia. Dua store sekaligus dibuka di Surabaya.

Langkah ini menandai ekspansi agresif XTEP dengan membuka toko ke-2 dan ke-3 di Tanah Air, masing-masing di Tunjungan Plaza 5 dan Pakuwon Mall.

Direktur XTEP Indonesia Dandy Ariesandy menyebut Surabaya dipilih karena memiliki potensi besar, terutama dari pertumbuhan komunitas olahraga lari.

“Surabaya memiliki potensi besar dengan perkembangan komunitas olahraga, khususnya lari, yang sangat pesat. Ini menjadi alasan utama kami memilih Surabaya sebagai langkah ekspansi berikutnya,” kata Dandy, Sabtu (11/4).

Selain itu, Surabaya juga dinilai strategis sebagai pintu masuk pasar Indonesia Timur. Dengan membuka dua store sekaligus, XTEP ingin menjangkau konsumen lebih luas, mulai dari Surabaya pusat hingga wilayah barat.

Kedua toko tersebut menghadirkan konsep brand store lengkap, mulai dari sepatu, apparel, hingga aksesoris olahraga untuk pria dan wanita.

XTEP juga membawa lini unggulan running, seperti seri 160X, 260X, hingga 360X untuk atlet dan elite runner. Adapun untuk pelari harian, tersedia pilihan seperti AirFlow, Flash Run, dan Flame.

Tak hanya fokus pada produk, XTEP juga ingin membangun ekosistem olahraga, khususnya komunitas lari di Surabaya.