Pemkot Surabaya Terapkan Jadwal Baru Pengangkutan Sampah, Perketat Disiplin di TPS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan ulang sistem pengangkutan sampah dengan menerapkan pola dan jadwal baru, mulai dari pengangkutan rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan ketertiban dan memastikan sistem persampahan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di sejumlah TPS kawasan Rangkah dan Simpang Dukuh, Rabu (1/4).

Dalam sidak itu ditemukan sejumlah TPS tidak tertata dengan baik, termasuk penumpukan sampah yang meluber akibat aktivitas gerobak RW dan pemulung yang tidak teratur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan agar alur pengangkutan sampah lebih sinkron antara pengiriman dari gerobak ke TPS dan pengangkutan dari TPS ke TPA.

“Jadi, jadwal pengiriman sampah dari gerobak ke TPS akan disesuaikan dengan jadwal pengambilan sampah dari TPS ke TPA,” ujar Fikser, Sabtu (11/4).

Koordinator Pengelolaan TPS se-Kota Surabaya itu mengatakan gerobak sampah yang telah membongkar muatan di TPS wajib segera dikembalikan ke lokasi asal di tingkat RT/RW. Dia menyebut gerobak yang dibiarkan menumpuk di TPS akan ditertibkan petugas.

“Apabila ada gerobak sampah yang tersimpan di TPS, maka akan kami ambil dan dibawa ke gudang,” tuturnya.