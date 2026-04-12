Keseruan Lari City Touchdown Menuju Suroboyo 10K

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan pelari dari berbagai komunitas di Surabaya mengikuti easy run 3k yang dikemas dalam acara City Touchdown, Sabtu (11/4).

Kegiatan ini sekaligus menjadi pra-acara Suroboyo 10K, yang tergabung dalam rangkaian The Ultimate 10K Series powered by Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB)

Selain easy run, acara yang digelar di Kopi Nako Daur Baur, Surabaya ini menghadirkan ruang interaksi yang terbuka dan hangat, sekaligus membuka kesempatan bagi penyelenggara untukmendengar langsung suara komunitas, mulai dari masukan, ekspektasi, hingga energi khas arek Surabaya.

Event Partnership & Sponsorship Manager Harian Kompas Ari Setiawan menyampaikan bahwa Surabaya adalah kota yang memiliki karakter kuat dan energi khas.

Menurutnya, kota ini kerap menjadi titik awal lahirnya berbagai inisiatif dan perkembangan besar di Indonesia. Semangat itulah yang mau dihidupkan Kompas melalui Suroboyo 10K.

“Kalau boleh sedikit kasih gambaran, kami lagi nyiapin beberapahal yang cukup seru juga. Salah satunya ada aktivasi komunitasyang kita sebut Project You. Ini enggak cuma seru, tetapi juga adareward-nya. Selain itu, nanti di race day juga ada course record breaker. Jadi, nanti bakal ada tambahan hadiah bagi yang berhasil mecahin rekor baru di Suroboyo 10K,” kata Ari.

Sementara itu, Group Head Marketing Bank BJB Purwana Bagja berharap Suroboyo 10K agar mampu memberikan dampak yany lebih luas bagi komunitas dan kota.

“Kehadiran Suroboyo 10K ini kami lihat sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar event. Kami melihat ini sebagai momentum buat ngumpulin orang-orang dengan energi yang sama, yang punya semangat untuk terus bergerak dan berkembang,” ucapnya.