Tak Kunjung Pulang, Putri Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Brantas Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Nasib tragis menimpa Putri Cindy Antika. Perempuan berusia 26 tahun itu ditemukan tewas tenggelam di Sungai Brantas, Kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung, Sabtu (11/4) pagi.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator Nanang Sigit menjelaskan korban diketahui keluar rumah, Kamis (9/4). Namun, hingga sore hari, korban tidak kunjung kembali.

“Pihak keluarga khawatir kemudian melakukan pencarian bersama warga di sekitar sungai, dan menemukan tas milik korban di tepi Sungai Brantas,” jelas Nanang.

Korban diduga terpeleset saat berada di pinggir sungai, kemudian terjatuh dan tenggelam hingga akhirnya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Jenazah korban awalnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi mengapung, di antara tumpukan sampah di aliran sungai,” katanya.

Menurutnya, lokasi penemuan jenazah berjarak sekitar 40 kilometer dari titik awal kejadian. Proses evakuasi jenazah berjalan dengan lancar.

“Dalam operasi ini, mengerahkan satu tim rescue Pos SAR Trenggalek untuk bergabung dengan unsur SAR lainnya. Sebanyak 3 SRU air dan satu SRU darat diterjunkan untuk menyisir lokasi kejadian hingga area hilir sungai,” bebernya.

Petugas melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, mulai dari lokasi kejadian sampai dengan sejumlah titik yang dicurigai sebagai keberadaan jasad korban.