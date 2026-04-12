Hadir di Surabaya, Spa Ini Tawarkan Layanan Wellnes dengan Beragam Perawatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Layanan wellness di Surabaya terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan relaksasi dan perawatan kesehatan non-medis.

Terbaru, The Wave Signature resmi dibuka dengan konsep layanan terpadu yang mengedepankan efisiensi waktu dan kelengkapan fasilitas.

Pemilik The Wave Signature Cipto Suwarno Kurniawan menjelaskan tempat ini merupakan pengembangan dari konsep layanan The Wave yang sebelumnya telah hadir dalam beberapa kelas.

“The Wave itu ada tiga kelas, mulai dari reguler, premier, hingga signature. Khusus Signature ini bukan hanya soal luas, tetapi juga kelengkapan layanan dan pengalaman yang ditawarkan,” ujar Cipto, Sabtu (11/4).

Berbeda dari cabang lain, The Wave Signature hadir dengan luas sekitar 1.200 meter persegi dan dilengkapi seluruh teknologi terbaru yang dimiliki jaringan tersebut. Salah satu yang menjadi pembeda adalah konsep layanan simultan dalam satu waktu.

“Tamu bisa melakukan beberapa treatment sekaligus, seperti foot spa, head spa, pijat, hingga nail art dalam satu kursi. Jadi dalam satu jam bisa selesai tanpa harus berpindah tempat,” jelas Wawan-sapaan akrabnya.

Dari sisi layanan, The Wave Signature tetap berfokus pada wellness berbasis relaksasi dan terapi ringan, seperti refleksologi, spa, hingga jacuzzi.

Selain itu, tersedia juga layanan Bio Massage Therapy yang memanfaatkan teknologi gelombang listrik untuk membantu pemulihan tubuh.