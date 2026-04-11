Vietnam Tak Muluk-muluk, Fokus Jadi Senjata Utama di Piala AFF U-17

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Vietnam Cristiano Roland memilih realistis di Piala AFF U-17 2026. Fokus menjadi kunci utama menghadapi ketatnya persaingan Grup A. Dia menyebut setiap laga harus dijalani satu per satu tanpa kehilangan konsentrasi.

"Kami tahu ini adalah grup yang kuat. Jadi, kami akan fokus untuk menjalani pertandingan satu per satu," kata Roland saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (11/4).

Vietnam datang dengan persiapan cukup matang. Tim telah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Hanoi sebelum berangkat ke Indonesia.

Meski tak memasang target muluk, Roland menegaskan turnamen ini penting untuk perkembangan pemain muda Vietnam.

Dia mengakui belum ada pemainnya yang tampil di liga profesional. Namun, Vietnam mengandalkan sistem pembinaan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelatih.

“Rahasianya adalah pelatih, karena harus meningkatkan kualitas pelatih terlebih dahulu,” ucapnya.

Selain itu, Roland menilai kecintaan pemain muda Vietnam terhadap sepak bola menjadi modal penting dalam pengembangan tim.

“Pemain Vietnam sangat suka bermain sepak bola sejak usia muda,” tuturnya.