Viral Lampu Lalu Lintas di Perak Timur Surabaya Hilang, Ternyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Media sosial dihebohkan dengan video lampu lalu lintas yang hilang di Traffic Light Jalan Perak Timur. Video yang diunggah pada 16 jam lalu, tepatnya Jumat (10/4) itu direkam salah satu pengendara yang melintas di jalan raya, pada malam hari.

Dia kemudian berhenti cukup lama, tepat di bawah tiang lampu lalu lintas, dan menyoroti hal tidak wajar itu

“Lampu Merah e iki endi (Lampu Merah-nya ini di mana),” ucap perekam video.

Baca Juga: Polres Ngawi Ringkus Pelaku Pengeroyokan Pemotor yang Viral di Media Sosial

Pada video yang disebarkan, netizen menambahkan sebuah keterangan, bahwa Lampu Traffic Light di Jalan Tanjung Perak Terpantau Hilang. Warga dibuat bingung sekaligus was-was setelah traffic light, di simpang dekat pos polisi arah Demak, mendadak raib tanpa jejak

Kondisi itu kian heran, karena bukan lampu biasa, tapi lampu merah yang selama ini jadi pengatur utama arus kendaraan di titik padat tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menerangkan salah satu bagian Lampu Lalu Lintas tersebut terkena dahan pohon.

“Kena dahan terus rusak. Akhirnya diturunkan oleh Dishub sendiri, melalui Tim Satgas Traffic,” ucap Trio, Sabtu (11/4).

Pihaknya juga membantah, jika posisi lampu lalu lintas telah dicuri, oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.