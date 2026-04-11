Tabrakan Beruntun Libatkan 4 Kendaraan di Tol Solo–Kertosono, Sejumlah Orang Terluka

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di ruas Tol Solo–Kertosono Km 621.200, tepatnya di wilayah Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Sabtu (11/4) sekitar pukul 05.00 WIB.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Ipda Andika mengatakan kecelakaan bermula saat sebuah truk tronton bermuatan pupuk melaju dari arah timur ke barat.

“Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut ditabrak dari belakang oleh truk bermuatan ayam yang melaju searah,” ujar Andika.

Benturan tersebut memicu rangkaian kecelakaan. Sebuah truk lain bermuatan cabai dan buah yang berada di belakang berusaha menghindar, namun oleng ke kiri hingga terguling.

Tak lama berselang, sebuah bus Sinar Jaya yang melaju di lajur kanan turut menabrak truk bermuatan ayam.

Akibat kejadian tersebut, posisi kendaraan truk bermuatan ayam dan bus berhenti di lajur kanan, sementara truk yang terguling berada di lajur kiri, dan truk tronton berhenti di bahu jalan.

"Dalam peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan mengalami luka ringan, di antaranya pengemudi truk bermuatan ayam serta dua penumpang dari truk dan bus. Sementara pengemudi kendaraan lainnya dilaporkan dalam kondisi selamat," katanya.

Dari hasil analisa sementara, kecelakaan diduga dipicu kelalaian pengemudi truk bermuatan ayam yang kurang menjaga konsentrasi saat berkendara.