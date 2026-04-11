Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (11/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kedungkandang dan Sukun. Kawasan lainnya cerah berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Blimbing dan Kedungkandang. Klojen, Lowokwaru, dan Sukun berawan dan berangin.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Dau, Kromengan, Ngajum, Pujon, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Pujon. Gerimis mengguyur Bululawang, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.