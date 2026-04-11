Perempuan 26 Tahun Hilang di Brantas Tulungagung, Tas Ditemukan di Tepi Sungai

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang perempuan berinisial PC (26) dilaporkan hilang di Tulungagung. Tim SAR gabungan kini menyisir Sungai Brantas untuk mencari korban. Pencarian dilakukan di aliran Sungai Brantas, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, sejak Jumat (10/4) pagi.

Komandan Tim Pos Basarnas Trenggalek Mohamad Jazuli Prasetya mengatakan laporan diterima dari BPBD Tulungagung.

“Tim langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pencarian dengan metode penyisiran sungai dan darat,” kata Jazuli.

Tim SAR menggunakan perahu karet untuk menyisir aliran sungai. Sementara itu, personel lain menyisir bantaran.

Namun, proses pencarian tidak mudah. Arus Sungai Brantas terpantau deras dengan kedalaman mencapai empat hingga lima meter.

Untuk memaksimalkan pencarian, tim dibagi menjadi dua regu. Fokus awal diarahkan di titik yang diduga lokasi korban jatuh.

Selanjutnya, area pencarian akan diperluas hingga beberapa kilometer ke arah hilir. Tim SAR juga berkoordinasi dengan wilayah Kediri untuk mengantisipasi kemungkinan korban terbawa arus.

Sebelumnya, korban dilaporkan keluar rumah pada Kamis (9/4) dan tidak kembali. Di lokasi kejadian, petugas menemukan tas berisi identitas korban di tepi sungai yang diduga menjadi petunjuk awal. (antara/mcr12/jpnn)