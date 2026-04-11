Cuaca Jawa Timur 11 April 2026, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Gerimis-Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (11/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Probolinggo, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu. Gerimis mengguyur Jember, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Probolinggo. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. (mcr12/jpnn)