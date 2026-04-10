Balita 1,5 Tahun Tenggelam di Sungai Desa Kalidawir Sidoarjo, 3 Hari Pencarian Nihil

Jumat, 10 April 2026 – 21:40 WIB
Seorang balita berusia 1,5 tahun yang diduga tenggelam di sungai Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sejak Rabu (8/4) belum ditemukan hingga pencarian hari ketiga Jumat (10/4).

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang balita berusia 1,5 tahun yang dilaporkan diduga tenggelam di sungai Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sejak Rabu (8/4) belum ditemukan hingga pencarian hari ketiga, Jumat (10/4).

Komandan Tim Rescue Basarnas Surabaya Candra Kristyawan menjelaskan korban diduga tenggelam di sungai yang jaraknya dekat dengan rumahnya setelah ditemukan sandal yang terapung di sungai.

"Dari laporan yang kami terima, adik ini hilang dan setelah dilakukan pencarian oleh keluarga ditemukan satu sandal milik korban terapung di sungai dan kondisi saat itu hujan," kata Candra.

Candra menjelaskan pencarian balita dilakukan membagi tim SAR Gabungan menjadi Search and Rescue Unit (SRU) darat dan SRU air.

Sebanyak enam SRU air dikerahkan untuk menyisir sungai dengan area pencarian hingga 6 kilometer.

Candra menyebutkan tim SAR juga berupaya untuk mengurai sampah dan tanaman enceng gondok yang ada di sungai agar dapat menemukan tanda – tanda keberadaan korban.

“Sampah dan enceng gondok menjadi obstacle saat pencarian dan ada kemungkinan juga korban tersangkut di enceng gondok” ujar Candra.

Sementara itu, SRU darat juga melakukan penyisiran di tepi sungai mulai dari ditemukannya lokasi sandal korban hingga ke Jembatan Penatar Sewu yang berjarak sekitar 2,7 kilometer.

Pencarian balita tenggelam di sungai Desa Kalidawir Sidoarjo dilanjutkan besok, Sabtu (11/4)
