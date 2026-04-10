JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Munas LDII Tetapkan Dody Taufiq Wijaya Jadi Ketum, Fokus Konsolidasi dan Sinkronisasi

Munas LDII Tetapkan Dody Taufiq Wijaya Jadi Ketum, Fokus Konsolidasi dan Sinkronisasi

Jumat, 10 April 2026 – 20:10 WIB
Munas LDII Tetapkan Dody Taufiq Wijaya Jadi Ketum, Fokus Konsolidasi dan Sinkronisasi - JPNN.com Jatim
Munas X LDII menetapkan Dody Taufiq Wijaya sebagai Ketua Umum. Ini langkah awal dan fokus program yang akan dijalankan. Foto: Dok. LDII

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X LDII menetapkan Dody Taufiq Wijaya sebagai Ketua Umum DPP LDII secara aklamasi, Kamis (9/4). Dia menggantikan KH Chriswanto Santoso yang memilih tidak maju kembali karena alasan kesehatan.

Dody menegaskan langkah awal kepengurusan baru adalah melakukan konsolidasi internal di tingkat DPP.

“Ini untuk memastikan keberlanjutan program dan kontribusi LDII tetap berjalan di masa transisi,” kata Dody.

Dia menyebut pesan KH Chriswanto menjadi pegangan, yakni terus beramal saleh sambil menyiapkan kepengurusan definitif. Selain konsolidasi pusat, Dody juga menekankan pentingnya sinkronisasi organisasi hingga ke daerah, mulai dari DPW, DPD, PC hingga PAC.

“Harapannya kontribusi LDII benar-benar dirasakan sampai ke akar rumput,” ujarnya.

Dody juga mendorong penguatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Program kerja LDII diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi lain.

“Sepanjang mendukung program pemerintah pusat dan daerah, kami siap berkolaborasi,” katanya.

Dia menegaskan kepengurusan LDII merupakan amanah besar yang harus dijalankan bersama.

Munas X LDII menetapkan Dody Taufiq Wijaya sebagai Ketua Umum. Ini langkah awal dan fokus program yang akan dijalankan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dody Taufiq Wijaya Ketua LDII Munas LDII 2026 Ketua Umum LDII baru program LDII terbaru dahnil anzar simanjuntak

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU