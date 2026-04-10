Akses Warga Segera Pulih, Jembatan Junjung Dibangun dengan Desain Baru

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya membangun kembali Jembatan Junjung yang patah sejak Desember 2024. Anggaran sebesar Rp7,2 miliar disiapkan untuk memulihkan akses warga.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tulungagung Ahmad Rifai Sodik mengatakan proyek segera dikerjakan setelah proses lelang rampung.

"Pemenang proyek sudah ada, saat ini tinggal tahap kontrak kerja. Pengerjaan fisik mulai April," kata Rifai, Kamis (9/4).

Pembangunan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu tujuh bulan atau sebelum November 2026.

Pemkab juga mendorong percepatan agar akses masyarakat bisa segera normal.

Dalam proyek ini, desain jembatan akan diubah menggunakan sistem balok gerber tanpa pilar tengah.

Menurut Rifai, perubahan konstruksi dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan akibat banjir. Material seperti kayu dan enceng gondok sebelumnya kerap tersangkut di pilar dan merusak jembatan.

"Dengan konstruksi tanpa pilar tengah, risiko tersangkut material saat banjir bisa diminimalkan," ujarnya.