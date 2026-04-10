JPNN.com

Akses Warga Segera Pulih, Jembatan Junjung Dibangun dengan Desain Baru

Jumat, 10 April 2026 – 19:47 WIB
Kondisi Jembatan Junjung di Tulungagung, Jawa Timur, yang patah pada bagian tengah akibat tertimpa material kayu dan enceng gondok saat banjir pada 2024. (Destyan Sujarwoko)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya membangun kembali Jembatan Junjung yang patah sejak Desember 2024. Anggaran sebesar Rp7,2 miliar disiapkan untuk memulihkan akses warga.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tulungagung Ahmad Rifai Sodik mengatakan proyek segera dikerjakan setelah proses lelang rampung.

"Pemenang proyek sudah ada, saat ini tinggal tahap kontrak kerja. Pengerjaan fisik mulai April," kata Rifai, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Pembangunan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu tujuh bulan atau sebelum November 2026.

Pemkab juga mendorong percepatan agar akses masyarakat bisa segera normal.

Dalam proyek ini, desain jembatan akan diubah menggunakan sistem balok gerber tanpa pilar tengah.

Baca Juga:

Menurut Rifai, perubahan konstruksi dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan akibat banjir. Material seperti kayu dan enceng gondok sebelumnya kerap tersangkut di pilar dan merusak jembatan.

"Dengan konstruksi tanpa pilar tengah, risiko tersangkut material saat banjir bisa diminimalkan," ujarnya.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jembatan Junjung Tulungagung jembatan patah Tulungagung proyek PUPR Tulungagung infrastruktur Tulungagung Pemkab Tulungagung

