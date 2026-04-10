Bikin Tegang, Perempuan Rebahan di Rel Saat Kereta Melaju, Begini Akhirnya

Jumat, 10 April 2026 – 19:27 WIB
Petugas membawa perempuan (berkerudung) yang hendak bunuh diri di jalur kereta api, petak jalan antara Stasiun Baron dan Stasiun Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (9/4/2026). ANTARA/ HO-PT KAI Daop 7 Madiun

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Aksi nekat seorang perempuan yang diduga hendak bunuh diri di jalur kereta api berhasil digagalkan petugas PT KAI Daop 7 Madiun, Kamis (9/4) siang.

Peristiwa itu terjadi di petak antara Stasiun Baron dan Stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan kejadian terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB setelah masinis KA 170B Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang melaporkan adanya seseorang terbaring di tengah rel.

“Setelah menerima laporan dari masinis, petugas segera mengambil langkah cepat dengan menghentikan laju kereta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta berkoordinasi dengan petugas pengamanan,” kata Tohari.

Kereta Malioboro Ekspres sempat berhenti luar biasa (BLB) di KM 97+900 pada pukul 14.03 WIB sebagai langkah antisipasi.

Setelah situasi dinyatakan aman, perjalanan kembali dilanjutkan pada pukul 14.12 WIB.

Petugas pengamanan Stasiun Kertosono kemudian mengamankan perempuan tersebut dan menyerahkannya ke Polsek Kertosono untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan.

Akibat kejadian itu, dua perjalanan kereta sempat mengalami keterlambatan dengan total sekitar 18 menit.

Sumber Antara
